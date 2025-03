Askatasuna: presidio antagonisti a Palazzo giustizia Torino

Un presidio è in corso davanti al Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino, in attesa della sentenza di primo grado del processo che vede imputati ventotto militanti del centro sociale Askatasuna, a sedici dei quali è contestata l'associazione per delinquere. Per il presidio, denominato "Associazione per resistere", intorno alle 10 ci sono oltre un centinaio di persone, dal movimento No Tav agli ambientalisti di Extinction Rebellion, passando dai collettivi di lotta per la casa a quelli universitari. Alla spicciolata sta arrivando davanti al tribunale una fetta della galassia antagonista torinese, insieme a partiti della sinistra radicale, come Avs e Rifondazione Comunista.

"L'unica sentenza è continuare a lottare contro guerra e criminalizzazione del dissenso" si legge in uno striscione tenuto in mano dagli autonomi, che annunciano partiranno in corteo dopo la sentenza. I manifestanti hanno occupato la carreggiata, bloccando il traffico in via Falcone dove c'è l'ingresso del Palazzo di giustizia. Sono numerose sul posto le forze dell'ordine.



