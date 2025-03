Cuneo, in migliaia alla festa per la fine del Ramadan

La comunità musulmana celebra anche a Cuneo l'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro di Ramadan. Migliaia di persone si sono riunite al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta per un momento di preghiera e condivisione.

Hanno portato il loro saluto la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, la consigliera regionale di Avs Giulia Marro e Gigi Garelli, presidente dell'associazione di dialogo interreligioso Orizzonti di pace. "Come ogni anno - dichiara Marro - ho preso parte alla preghiera collettiva dell'Eid per celebrare un momento importante di ritrovo comunitario".

Un "segno di vicinanza e solidarietà alla comunità musulmana del territorio", spiega la consigliera regionale, con un pensiero "in modo particolare al popolo palestinese, a chi si trova nella Striscia di Gaza, costretto a sopravvivere in condizioni drammatiche a causa della violenza del genocidio in corso".



