Ciliegi in fiore portano 50mila visitatori a Reggia di Venaria

Con il richiamo dei ciliegi in fiore che hanno reso particolarmente suggestivi i 60 ettari dei Giardini, sono stati quasi 50mila gli ingressi alla Reggia di Venaria; circa 25mila nella sola giornata di domenica 30 marzo.

"Per noi è stata una grande gioia poter accogliere tutto questo pubblico -commentano Michele Briamonte e Chiara Teolato, presidente e direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - un'ondata di visitatori che hanno potuto godere ed apprezzare il nostro patrimonio culturale e le varie attività proposte lungo tutto il week end".

Gli orari di apertura sono stati prolungati eccezionalmente fino alle ore 20 tutti i giorni, compreso lunedì, potenziato il personale agli ingressi e monitorato il sistema di prenotazioni online.

Orari prolungati anche la settimana prossima, in attesa dell'inaugurazione della mostra sulle "Magnifiche collezioni.

Arte e potere nella Genova dei dogi" e dei prossimi ponti festivi.



