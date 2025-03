A 157 esercizi commerciali il riconoscimento Epic, 140 di Ascom

Sono 157 gli esercizi commeciali torinesi che hanno ricevuto, oggi, il riconoscimento di 'interesse collettivo' nell'albo Epic (esercizi di prossimità di interesse collettivo). "Di questi 140 sono del mondo Ascom - fa notare la presidente per Torino e provincia Maria Luisa Coppa " L'albo, voluto dal Comune di Torino insieme ad Ascom, Camera di commercio di Torino e Soprintendenza, è stato istituito nel 2024 per riconoscere in modo ufficiale gli esercizi del commercio di valore storico, artistico e culturale, di tradizione, innovativi e di eccellenza sul territorio comunale, denominati con l'acronimo Epic.

"Abbiamo lavorato a lungo con l'amministrazione comunale sul tema del riconoscimento del valore dei negozi - prosegue Maia Luisa Coppa - e siamo felici che abbia accolto e fatte proprie le nostre istanze per la salvaguardia e riconoscimento delle attività commerciali di qualità. Oltre alle imprese storiche vanno difese anche quelle nuove, attraverso l'aggiornamento del piano regolatore, ponendo attenzione alla qualità delle nuove aperture commerciali e ai cambi di destinazione d'uso dei negozi sfitti, che vengono purtroppo trasformati in garage o abitazioni, svilendo il valore degli edifici e interrompendo il susseguirsi delle vetrine nelle vie. Vorremmo che il prossimo passo - prosegue la presidente Coppa - fosse la costruzione intorno all'albo Epic di un regolamento che ponga attenzione alla qualità delle nuove aperture, affinché non sviliscano le aree, e che salvaguardi quelle esistenti con misure sugli affitti per i negozi. Altre grandi città, come Milano e Firenze, ci stanno provando. Torino potrebbe essere pioniera anche in questo".



