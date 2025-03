Reggia di Venaria, 30mila visitatori per i ciliegi in fiore

Code mai viste a Venaria Reale per i ciliegi in fiore nei giardini della Reggia, dove con con le prenotazioni del weekend si arriva a 30 mila visitatori. Oggi alle 16,30 la fila per entrare partiva dalla Torre dell'Orologio, attraversava tutta la piazza davanti alla Reggia e si prolungava per la strada fino quasi a piazza dell'Annunziata, a metà della lunga strada pedonale che conduce all'ingresso.

La visita nei giardini per la fioritura di primavera sta diventando un fenomeno di tendenza: tutti a vedere i ciliegi in fiore con foto, selfie e post video sui social, passeggiando nel parco per ammirare questo spettacolo della natura esploso negli ultimi giorni: una marea rosa che è dilagata con il passaparola.

Durante la settimana sono accorse oltre 12mila persone, nel weekend ne sono previste altre 20mila. "Numeri eclatanti che fanno ben sperare anche per i prossimi ponti con le nostre numerose attività in programma", commentano con soddisfazione Michele Briamonte e Chiara Teolato, presidente e direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude gestore della Reggia, che hanno deciso di prolungare l'apertura fino alle ore 20, compreso il lunedì.



