Pallavolo: Donne; prima sconfitta di Conegliano dopo 50 vittorie

Dopo 50 vittorie consecutive si infrange al PalaIgor la striscia di successi della Prosecco Doc Imoco Conegliano: un'Igor Gorgonzola Novara praticamente perfetta infligge un secco 3-0 alle campionesse in carica, prima sconfitta in stagione, e rimette in equilibrio la serie di semifinale Scudetto della Serie A1 di pallavolo donne.

Ha il sapore dell'impresa quanto fatto in Gara 2 dalla squadra di coach Bernardi davanti ai 4.000 spettatori del palazzetto novarese: era dal 9 maggio 2023, Gara 2 di Finale Scudetto contro Milano, che le 'pantere' di Conegliano non subivano un 3-0 nelle competizioni della Serie A. Un capolavoro che, oltre a portare il confronto dei playoff sull'1-1, dà nuova linfa a Novara dopo la brutta Gara 1 del Palaverde e consegna anche alla formazione piemontese la certezza di ritornare al PalaIgor per Gara 4 in programma mercoledì 9 aprile, tre giorni dopo la Gara 3 di domenica 6 aprile.



