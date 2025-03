Operazione Polizia-Agenzia dogane, 51 violazioni, 4 denunce

Vasta operazione della Polizia di Stato e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Piemonte contro il gioco e le scommesse illegali.

L'operazione, coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse del Servizio Centrale Operativo, in stretta sinergia e collaborazione con l'Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientra in una più ampia strategia di contrasto che vede l'impiego dell'expertise investigativa della Polizia di Stato misurarsi sul fronte nazionale ed estero del gioco illegale e delle scommesse, secondo nuovi e sempre più efficaci modelli organizzativi.

Nel corso delle attività, che hanno interessato le provincie di Torino, Vercelli, Novara, Biella ed Asti, gli specialisti della "polizia dei giochi e delle scommesse" e di cinque strutture territoriali del Nord Italia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, supportati da investigatori della Sezione Investigativa dello SCO di Torino e delle Squadre Mobili, nonché dalle articolazioni della Polizia Amministrativa delle Questure interessate e da equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, ha comportato: - l'identificazione di 400 soggetti presso 40 esercizi commerciali - il sequestro di 25 apparecchiature illegali ("totem", personal computer, AWP e VLT), - oltre 51 violazioni amministrative sanzionate, per un importo superiore ai 282.500,00 euro e 4 denunce connesse all'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse.

L'operazione ha visto in campo oltre 200 unità, con l'impiego diretto di oltre 30 "specialisti" provenienti da Squadre Mobili e Sisco di tutto il territorio nazionale, formati negli appositi corsi di qualificazione organizzati dalla Direzione Centrale Anticrimine nonché esperti dell'Agenzia con capacità di analisi dei flussi di gioco e contrasto alle irregolarità degli apparecchi da gioco.

L'operazione ha, peraltro, consentito di attualizzare la costante opera di controllo dei luoghi pubblici e degli esercizi di gioco, focalizzando l'attenzione sulle possibili interessenze economiche e sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore del gioco, talvolta attuata mediante sofisticate tecniche di riciclaggio e reimpiego dei beni di provenienza illecita.



