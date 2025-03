Investe un cane, litiga e viene trovato con droga

Una lite stradale dopo l'investimento di un cane, culminata in un'aggressione fisica, è all'origine della denuncia nei confronti di un automobilista a Cuneo.

I fatti sono accaduti intorno alle 22,30 di venerdì. È stato lo stesso conducente del veicolo, all'arrivo degli agenti di polizia, a riferire di aver avuto una discussione, poi passata alle vie di fatto, con il proprietario dell'animale investito sulle strisce pedonali in via del Passatore. Il cane, spaventato, era scappato dopo l'impatto.

Il personale del 118 è quindi intervenuto per soccorrere l'automobilista, un uomo di nazionalità albanese. Nel frattempo i poliziotti, su richiesta del ferito, avevano prelevato dal suo zaino il documento d'identità per compilare la scheda di soccorso. Durante questa operazione si è avvertito un forte odore di stupefacenti. Dentro allo zaino, c'erano hashish e marijuana, per un peso rispettivo di 32 grammi e di 0,50 grammi, oltre a un coltello a serramanico e a un bilancino di precisione. Sono quindi stati richiesti ai sanitari specifici esami per la positività all'assunzione di cannabinoidi e cocaina, che hanno dato esito positivo.

La patente è stata ritirata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA