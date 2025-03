I ministri Pichetto e Zangrillo visitano l'Envipark a Torino

I ministri dell'Ambiente, Gilberto Pichetto e della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, sono stati oggi ospiti dell'Environment Park di Torino, Parco Scientifico Tecnologico per L'Ambiente, società nata circa 20 anni fa per occuparsi di innovazione ambientale e diventata punto di riferimento per pubbliche amministrazioni e imprese nei percorsi di sostenibilità.

Ad accompagnare i due ministri, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il presidente di Finpiemonte Michele Vietti, e il rettore del Politecnico Stefano Corgnati. La Regione Piemonte è infatti - tramite la finanziaria regionale Finpiemonte - il socio principale, ma fra gli altri figurano anche il Comune di Torino, l'Unione Industriali e da una settimana anche il Politecnico.

A fare gli onori di casa, il leader storico dei Moderati ed ex parlamentare Giacomo Portas, oggi presidente dell'Environment Park, che ha illustrato le attività dell'ente. "Abbiamo mostrato ai ministri - spiega Portas - le eccellenze di cui disponiamo in Piemonte nel panorama dell'innovazione e della sostenibilità, mettendo in luce la duplice funzione del Parco sia come contenitore di imprese, sia come polo che alle imprese offre servizi. Particolare attenzione è posta nei progetti sull'idrogeno".



