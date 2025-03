Tunnel del Tenda, confermata la riapertura il 30 giugno

Il tunnel stradale del Colle di Tenda che collega l'Italia con la Francia dovrebbe riaprire il 30 giugno. Lo hanno ribadito oggi il ministro dei Trasporti francese della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Philippe Tabarot, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano Edoardo Rixi, collegati con la riunione della Commissione Intergovernativa Alpi del Sud che si è tenuta a Limone Piemonte, nel Cuneese.

Tabarot e Rixi hanno ribadito la volontà di entrambi i Paesi di garantire la stabilità e l'efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari nella zona, confermando la necessità di rispettare il cronoprogramma stabilito per la riapertura. Il rispetto dei tempi, hanno sottolineato, è cruciale per il rilancio del territorio e per assicurare una viabilità adeguata a cittadini, lavoratori e turisti.

"L'impegno mantenuto dai ministri - commenta il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi - è un passo fondamentale per il nostro territorio, che attende con fiducia la riapertura del collegamento. Desidero ringraziarli, il loro contributo è stato determinante per il raggiungimento di questo importante obiettivo".



