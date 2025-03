Sciopero metalmeccanici, nell'Alessandrino adesione del 50-60%

Adesione tra il 50-60%, con una punta del 70% all'Ex Ilva di Novi Ligure. Sono i primi dati sull'adesione in provincia di Alessandria allo sciopero di oggi 28 marzo, otto ore proclamate dai sindacati del comparto metalmeccanico.

Fiom Cgil, Uilm Uil e Fim Cisl hanno organizzato un presidio nella centrale piazzetta della Lega. "Pensiamo - sottolinea Maurizio Cantello (Fiom) - che il contratto nazionale sia uno strumento che possa portare salario e diritti. Ma anche rilanciare dal punto di vista industriale l'intero Paese. Non è esclusa la provincia di Alessandria, in forte sofferenza".

Intanto, per l'ex Ilva (più di 500 lavoratori, di cui 150 in cassa integrazione a rotazione) i sindacati chiedono al Governo una convocazione il prima possibile. "Non vorremmo - aggiunge Cantello - si ripetesse una seconda Arcelor Mittal".



