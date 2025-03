Reggia di Venaria, apertura straordinaria per i ciliegi in fiore

Per consentire ai visitatori maggiore opportunità di ammirare la spettacolare ma effimera fioritura dei ciliegi, i Giardini della Reggia saranno aperti straordinariamente lunedì 31 marzo, con orario prolungato fino alle 20. L'apertura prolungata dei Giardini fino alle 20, inoltre, si protrarrà per tutta la settimana fino a domenica 6 aprile.

Continuano nel weekend del 29 e 30 marzo gli eventi della rassegna All'ombra dei ciliegi in fiore con concerti, attività per i più piccoli, pilates e yoga per adulti e bambini, momenti di intrattenimento, pittura en plein air, laboratori di origami, pranzi e aperitivi, tutti nel viale dei ciliegi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA