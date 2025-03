Oltre 4 milioni di euro per le 41 stazioni sciistiche piemontesi

Per la Regione Piemonte il comparto sciistico ha un ruolo sempre più strategico per l'economia del territorio. Per questo ha rafforzato il 'sistema neve' con uno stanziamento di oltre quattro milioni di euro, approvando una determina che assegna i contributi a sostegno degli impianti di risalita per la stagione 2023/2024 "Le nostre montagne non sono solo un patrimonio naturale straordinario, ma anche un motore economico fondamentale. Il settore sciistico rappresenta un comparto strategico per il Piemonte, lo dimostrano i primi dati della stagione in corso che sta già registrando un +15% di appassionati dall'estero - spiegano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e del Sistema Neve, Marco Gallo - Con queste risorse vogliamo garantire il mantenimento e lo sviluppo delle nostre stazioni, affinché possano offrire servizi di qualità e attrarre un numero crescente di turisti, sia italiani che stranieri".

Il contributo complessivo ammonta a 4.028.247,90 euro, destinato a 41 grandi e micro stazioni: 11 impianti nella provincia di Torino, 16 nel Cuneese, 10 nel Verbano, 2 nel Vercellese, 1 nell'Alessandrino e 1 nel Biellese. Le risorse serviranno a coprire le spese di gestione degli impianti di discesa e di fondo, a finanziare interventi di sicurezza nelle aree sciabili, e a sostenere l'innevamento programmato. I beneficiari includono sia privati che enti pubblici.



