Lavoratori in corteo a Torino, 'senza contratto si sciopera'

'Senza contratto si sciopera. Per il salario, per l'orario, per la sicurezza, per la solidarietà, per la ripresa della trattativa". E' questo lo striscione che apre il corteo dei metalmeccanici a Torino, appena partito da piazza Arbarello. I lavoratori raggiungeranno l'Unione Industriali di Torino, dove parleranno alcuni delegati, il segretario della Fiom torinese Edi Lazzi e quello della Uilm Luigi Paone. Concluderà la manifestazione il leader della Fim Cisl, Ferdinando Uliano.

"Non ci fermeremo di fronte all'irresponsabilità degli imprenditori. Stiamo chiedendo di riaprire il tavolo, sono undici mesi che abbiamo presentato la piattaforma. Non ci hanno risposto sulle questioni salariali e su quelle normative" ha detto Uliano.



