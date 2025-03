In casa nascondeva quattro chili di droga, arrestato

In casa aveva nascosto oltre quattro chili di droga, un giovane di 22 anni arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti I militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento alla periferia della città insospettiti dal continuo andirivieni di persone.

Il ventiduenne, già noto alle forze dell'ordine, aveva trasformato la propria abitazione in un magazzino della droga.

Nel corso della perquisizione i carabinieri, infatti, hanno rinvenuto trentadue panetti contenenti 3,187 chili di hashish, tre panetti contenenti 1,179 kg di marijuana, due sacchetti contenenti 315 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.





