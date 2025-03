I 'sindaci in treno per il treno', Trenitalia ci deve risposte

L'Unione Comuni Olimpici Via Lattea ha partecipato all'iniziativa 'I sindaci in treno per il treno', la protesta contro "i disservizi" di Trenitalia e la soppressione della fermata di Bardonecchia sulla linea ad alta velocità Italia - Francia, promossa oggi con le Unioni montane Valle Susa e Alta Valle Susa.

"Tutta la Valle di Susa - sottolineano il presidente dell'Unione e sindaco di Sauze d'Oulx Mauro Meneguzzi, e il consigliere dell'Unione e sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni - è scesa compatta a Torino in treno per chiedere a Rfi e Trenitalia risposte sui disservizi cui quotidianamente devono far fronte pendolari e studenti con disagi, ritardi, soppressioni di treni, stazioni abbandonate e mancanza di sicurezza a bordo dei convogli. Sul tema della sicurezza pretendiamo risposte certe perché chi prende il treno deve sentirsi sicuro sempre".

"Abbiamo partecipato - spiegano Meneguzzi e Mazzoleni - per far sentire la nostra vicinanza ai pendolari e per chiedere a Trenitalia maggiore attenzione e rispetto. Siamo veramente rammaricati che nessuno di Trenitalia o Rfi abbia voluto almeno ascoltarci. Lo riteniamo un grave sgarbo istituzionale e una mancanza di rispetto verso i rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini. La nostra è una valle turistica che ha bisogno di ben altre risposte e confidiamo che ci vengano date tempestivamente e in modo esauriente".



