Ferraris rieletto alla guida dei Pensionati Cisl Piemonte

Alessio Ferraris è stato rieletto segretario generale dei Pensionati Cisl Piemonte. Lo ha nominato il nuovo consiglio generale della federazione al termine del XII congresso regionale che si è celebrato giovedì 26 e venerdì 27 marzo all'Hotel Nh Torino Centro. Confermati anche gli altri due componenti di segreteria Agostino Demichelis e Lina Simonetti.

Al congresso, che aveva come slogan "Generazione sostenibile. Impegno, energia, connessioni" hanno partecipato 103 delegati in rappresentanza dei 100 mila iscritti di tutta la regione. Ai lavori sono intervenuti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la presidente del Consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo, il segretario organizzativo Fnp Cisl nazionale, Roberto Pezzani, e il segretario generale Cisl Piemonte Luca Caretti.

"Tra le nostre priorità c'è sicuramente la tutela della sanità pubblica e l'impegno a far sì che la riforma per rendere il sistema meno ospedale-centrico e portare a compimento la rete dei servizi territoriali si realizzi. Dobbiamo accrescere la nostra rappresentanza, provando a intercettare i nuovi pensionati, diversi da quelli del passato, e attrezzarci a rispondere ai loro bisogni e interessi, proponendo nuovi servizi. L'obiettivo è incrementare il coinvolgimento e la partecipazione" ha detto Ferraris che guida i Pensionati Cisl da ottobre 2023 dopo essere stato per quasi 10 anni il segretario generale della Cisl Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA