Città della Salute, Schael incontra presidente ordine infermieri

"Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più attrattiva la Città della Salute e della Scienza di Torino, anche nel campo della professione infermieristica. Si dovrà puntare su innovazione e sperimentazione di modelli organizzativi professionalizzanti con il governo di processi virtuosi che valorizzino la professione con il riconoscimento delle competenze. A questo proposito si punterà su un reparto universitario infermieristico, dove insegnare la professione ai giovani infermieri". Lo ha sostenuto il commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael, dopo l'incontro con Ivan Bufalo, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino.

"L'incontro è stato un primo passo fondamentale per avviare un confronto serio e concreto sulle criticità della professione infermieristica - ha sottolineato Ivan Bufalo -. Siamo in un momento di grande difficoltà e servono soluzioni efficaci per garantire non solo condizioni di lavoro adeguate ai professionisti, ma anche un'assistenza di qualità ai cittadini.

Il nostro obiettivo è lavorare insieme per trovare risposte concrete a problemi come la carenza di infermieri, la valorizzazione delle competenze e la crescita professionale".

Nell'azienda circa un quarto degli infermieri e infermieri pediatrici sono iscritti all'Ordine torinese.

"È fondamentale che la voce degli infermieri venga ascoltata e che le istituzioni si facciano carico di trovare soluzioni adeguate. Solo attraverso un impegno comune potremo garantire il riconoscimento del nostro ruolo e migliorare il servizio offerto ai cittadini", conclude Bufalo.



