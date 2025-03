Assalto a banchetto Fdi, condannati 2 anarchici

Sono stati condannati i due anarchici processati per il parapiglia che il 13 febbraio 2021, per opera di un gruppetto di antagonisti, si scatenò nelle vicinanze di un mercato rionale di Torino davanti a un banchetto di Fratelli d'Italia. Il tribunale ha inflitto a uno degli imputati otto mesi di reclusione (con la condizionale) e all'altro dodici mesi, subordinando in questo caso la sospensione della pena "allo svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività".

Nella ricostruzione della procura gli antagonisti diedero l'assalto al banchetto, che fu rovesciato con un calcio, e oltre a malmenare un giovane attivista di Fratelli d'Italia si impadronirono di un paio di bandiere. I giudici hanno però derubricato l'accusa da rapina a tentata rapina, concedendo anche l'attenuante del "danno patrimoniale di lieve entità' in relazione al valore economico dei vessilli. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Gli imputati sono stati difesi dall'avvocato Claudio Novaro.





