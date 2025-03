Torino: Elmas 'qui sto bene, voglio tornare al top'

"Sono contento di essere al Toro ed è tutto bellissimo, ho ritrovato quel calore che non vedevo in Germania: voglio tornare al top, cercando di vincere tutte le partite che ci restano": così il fantasista granata, 'al Toro sto bene, voglio tornare al top', sbarcato sotto la Mole durante il mercato di gennaio.

"Sono arrivato da poco e non giocavo da oltre un anno, mi sto allenando tanto e sto giocando con continuità, era importante per me - ha aggiunto l'ex Lipsia, prelevato dal Toro in prestito con diritto di riscatto - ed è importante creare quella mentalità vincente che avevo a Napoli e che voglio avere anche qui: dobbiamo cercare di lavorare sulle ambizioni e sul carattere". E sul tecnico Vanoli: "C'è stato subito un bel rapporto, proprio dall'inizio, e di questo sono felice - conclude Elmas nell'intervista a Sky - e sto provando a capire cosa mi chiede di fare: dopo il gol di Bologna mi ha fatto i complimenti, adesso devo continuare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA