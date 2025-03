Polfer a Fossano, nei primi 9 mesi 12.500 controlli

Si è tenuta al castello degli Acaja di Fossano (Cuneo) la presentazione del posto di polizia ferroviaria cittadino, nel corso di una cerimonia alla quale sono intervenuti il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni e il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani.

Il presidio della polizia di Stato è attivo da giugno 2024 nella stazione ferroviaria frequentata giornalmente da oltre cinquemila viaggiatori. Nei primi nove mesi di operatività sono stati oltre 12.500 i controlli di persone, identificate in 890 servizi svolti in stazione e a bordo treno. Si aggiungono 300 scorte effettuate ai convogli ferroviari e 110 pattugliamenti lungolinea.

Al termine della presentazione presso il castello, la cerimonia è proseguita in stazione ferroviaria, con la scopertura della targa del posto di polizia ferroviaria sulla banchina del binario 1. Hanno fatto seguito la benedizione del vescovo di Cuneo e Fossano e il taglio del nastro alla presenza delle autorità.



