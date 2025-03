Pinocchio senza il naso lungo, la versione di Guido Giordano

È un Pinocchio particolare senza il naso lungo il protagonista del libro di Guido Giordano, versione 'libera' del capolavoro di Carlo Collodi, con oltre 300 tavole originali dell'autore noto illustratore. S'intitola 'Pinocchio. Il naso assoluto' perché Giordano lo ha voluto dotare di un naso normale, ma capace di apprezzare profumi non convenzionali come il profumo della libertà, dell'amicizia, dell'avventura, della curiosità.

Il libro, pubblicato dalla casa editrice Il Pennino, sarà presentato lunedì 31 marzo, al Circolo dei Lettori di Torino, da Gianni Dotta, presidente di Lettori Cento per Cento, Andrea Pagliardi, direttore editoriale de L'indice dei libri del mese, Giovanni Tesio, scrittore, Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo e Dino Aloi, editore. Sarà proiettato un video saluto introduttivo di Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Collodi che organizzerà una mostra a Collodi con le tavole di Giordano. Un'altra mostra è in programma a a Cuneo, città dell'autore.

Il libro di 380 pagine mantiene originale il 90 per cento del testo di Collodi, ma allarga alcuni pezzi in una sorta di rivisitazione moderna. Incursioni letterarie, riconoscibili per la grafica diversa, che diventano spesso - come spiega Aloi nell'introduzione - un pretesto per potere realizzare illustrazioni che altrimenti risulterebbero prive di costrutto.

Pinocchio non è solo uno dei libri più venduti al mondo, ma anche il più illustrato: "Giordano si rende autore come lo sceneggiatore di un film che parte da un soggetto per rielaborarlo per la trasposizione sul grande schermo", dice Aloi che lo definisce "uno dei più libri più belli" pubblicati dalla sua casa editrice.

"È stato un lavoro di un un anno e mezzo. I disegni sono nati in parallelo al testo di Collodi e a quello che scrivevo.

Il naso diverso da quello classico? Quello lungo, pinocchiesco, lo avrei messo al gatto e alla volpe, o alla fata, sono loro che dicono gravi spropositi" spiega Giordano che è nuovo a operazioni di questo tipo. Nel 2018 ha pubblicato 'Les onze mille verges' di Guillaume Apollinaire, illustrando a biro l'intero romanzo con 300 tavole disegnate ricche di citazioni e di riferimenti al mondo dell'arte.



