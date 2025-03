Legge di riordino, esame del ddl avviato in commissione

È iniziato, nella I Commissione consiliare presieduta da Roberto Ravello, l'esame del disegno della legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Sul testo al momento sono stati presentati 22 emendamenti dai commissari e 6 dalla Giunta.

L'assessore Gianluca Vignale ha elencato gli emendamenti presentati dall'esecutivo regionale: due sono sull'Ambiente; un altro, su indicazione dell'assessore Andrea Tronzano, riguarda la commissione regionale per la cooperazione. Ce n'è poi uno di Matteo Marnati che attribuisce al personale della conferenza d'ambito regionale lo stato giuridico economico del personale regionale. Un emendamento di Marco Gallo è un incentivo per rispettare i tempi nell'approvazione dei piani intercomunali.

L'emendamento presentato dall'assessore Marco Gabusi riguarda Taxi e Ncc: prevede che qualora un possessore di Ncc trasferisca la propria licenza in un'altra provincia, lo possa fare superando un esame.

Il vicepresidente della commissione Daniele Valle (Pd) ha chiesto di organizzare i lavori anche della discussione generale. "Ho visto che si riscrivono le norme sull'artigianato, ci sono molte novità in edilizia, ambiente: è importante parlarne con gli assessori interessati". La richiesta è stata accolta da Ravello e dalla Commissione:



