Indennità di formazione in busta paga, accordo Inps-Regione

Il Consiglio di amministrazione di Inps ha approvato un convenzione con la Regione Piemonte per l'erogazione diretta in busta paga delle indennità di cassa integrazione e del rimborso forfettario delle spese di partecipazione ai corsi di formazione. "E' un passo avanti fondamentale per garantire un sostegno concreto ai lavoratori delle aziende in crisi e per promuovere una reale politica attiva del lavoro - commenta Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro - Questa convenzione rappresenta un'azione concreta e tempestiva che si inserisce nel percorso di politiche attive del lavoro avviato dalla Regione Piemonte, in piena sinergia con il Governo, per offrire un sostegno immediato ai lavoratori e al contempo incentivarne la riqualificazione professionale. Ringrazio il presidente di Inps, Gabriele Fava, per la sensibilità e la collaborazione dimostrata".

Il provvedimento, che in Piemonte riguarda circa 10.000 persone, si colloca "nell'ambito delle strategie regionali per fronteggiare le crisi aziendali, favorendo non solo la tutela del reddito dei lavoratori in difficoltà, ma anche il loro reinserimento occupazionale attraverso la formazione e il miglioramento delle competenze".

"L'obiettivo - conclude Elena Chiorino - è quello di trasformare un momento di difficoltà in un'opportunità di crescita per i lavoratori, fornendo strumenti concreti per garantire nuove prospettive occupazionali e rafforzare il tessuto produttivo della nostra Nazione. L'Inps si è rivelato ancora una volta un partner fondamentale e strategico".



