Exposed Torino Foto Festival, mostre alle Ogr e a Camera

Sono due le mostre prodotte da Torino Foto Festival (16 aprile - 2 giugno), in collaborazione con le Ogr Torino e Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Si tratta di 'Almost Real. From Trace to Simulation', curata da Samuele Piazza e Salvatore Vitale, nel Binario 2 delle Ogr Torino, e di 'Olga Cafiero. Cultus Langarum', a Camera, curata da Giangavino Pazzola.

'Beneath the Surface' è il tema della seconda edizione del Festival, organizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, sotto la guida dei direttori artistici Menno Liauw e Salvatore Vitale, con dodici mostre, tra personali e collettive, 16 artisti provenienti da 12 paesi (Italia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Taiwan, Hong Kong, Bolivia, Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Sud Africa e Palestina), 7 sedi espositive (Accademia Albertina di Belle Arti, Archivio di Stato, Camera, Gam, Ogr Torino e Palazzo Carignano).

Il tema del festival invita a esplorare realtà e contenuti nascosti sotto la superficie delle immagini, non solo quelle catturate dagli obiettivi degli artisti, ma anche quelle generate, trasformate, ritoccate, attraverso tecnologie sempre più avanzate e interconnesse tra loro.

Dalla relazione tra videogiochi e fotografia al ruolo della memoria nei musei, fino al confine tra intelligenza artificiale e coscienza, la mostra alle Ogr mette in discussione il concetto stesso di autenticità e verità, immaginando anche le implicazioni future delle immagini AI-generated.

La mostra di Camera propone cinque serie fotografiche che riflettono sul rapporto tra l'ambiente e l'uomo, utilizzando diverse tecniche visive, tra cui la fotografia aerea, le scansioni digitali e i processi off camera.



