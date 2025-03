Coldiretti, gli impianti fotovoltaici strozzano l'agricoltura

Nuovi impianti a terra per l'energia fotovoltaica minacciano di "strozzare l'agricoltura anche a Settimo occupano decine di ettari di terreni utilizzando la norma dà il via libera a quelli realizzati entro i 500 metri da zone industriali. Lo sostiene la Coldiretti provinciale di cui una delegazione ha incontrato la sindaca Elena Piastra, accompagnata dal vicesindaco Giancarlo Brino e l'assessore all'ambiente Arnaldo Cirillo.

"La norma - commenta il presidente della sezione Coldiretti di Settimo Torinese, Roberto Moncalvo - permette di sostituire l'agricoltura in ampie superfici inframezzate da insediamenti produttivi. Così si vuole scacciare l'agricoltura dalla cintura nord di Torino e dal Chivassese. Un territorio che ha già perso moltissimi ettari dedicati alla produzione di cibo con l'occupazione di suolo generata dalle grandi attività industriali, dall'insediamento di poli logistici, da nuova viabilità e nuova urbanizzazione e dove la superficie agricola è, quindi, già limitata. Se passa questa logica - conclude Moncalvo - quanti altri comuni piemontesi, dove i campi agricoli sono inframezzati da capannoni industriali o logistici, finiranno in questa situazione? Questo consumo di suolo va fermato».

Coldiretti Torino chiede all'Amministrazione comunale settimese di tenere conto delle ragioni dell'agricoltura in tutte la fasi autorizzative dei progetti.

"I Comuni possono porre dei vincoli contro il consumo di suolo su aree agricole attraverso gli strumenti urbanistici - osserva il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - Una battaglia che porteremo avanti. Ma è dalla Regione che aspettiamo norme precise contro il consumo di suolo agricolo.

Nel torinese stiamo assistendo a un assalto ai campi agricoli per occuparli con pannelli fotovoltaici".



