Città della Salute, Schael incontra i sindacati dirigenza Pta

Si è tenuta la prima riunione sindacale della Città della Salute e della Scienza di Torino, convocata dal commissario Thomas Schael e dal direttore amministrativo Giampaolo Grippa. Si è trattato del tavolo della dirigenza Pta (Professioni tecniche e amministrative). Durante la riunione si è parlato del futuro dell'azienda e di quello del Parco della Salute. Ma tra i primi temi in discussione il rinnovo dei contratti integrativi.

"C'è stata condivisione di intenti e la promessa della massima collaborazione e del dialogo aperto nel rispetto delle parti, nell'ottica di affrontare un percorso condiviso per il miglior futuro possibile della Città della Salute e della Scienza e dei suoi dipendenti per poterli mettere nelle migliori condizioni possibili per offrire una sanità di eccellenza che ha da sempre contraddistinto la Città della Salute e della Scienza come Dea di terza livello", si legge in una nota dell'azienda.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti sono stati già convocati a inizio aprile, alla presenza del nuovo direttore sanitario Flavia Pirola, anche i tavoli del comparto e della dirigenza medica.

"Il commissario - si legge ancora nella nota - ha apprezzato l'apertura delle organizzazioni sindacali per un confronto costruttivo per il trasferimento nel nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione. I tavoli tecnici dell'area Pta sono stati delegati dal Commissario al Direttore amministrativo Giampaolo Grippa".



