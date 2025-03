Cestisti Reale Mutua incontrano pazienti del Regina Margherita

I cestisti Matteo Schina e Aristide Landi, giocatori della prima squadra della Reale Mutua Basket Torino, hanno fatto visita ai bambini e ragazzi dell'ospedale Regina Margherita, nei reparti di oncoematologia pediatrica e neuropsichiatria.

Gli atleti gialloblù hanno giocato con i bambini, scattato foto, regalato gadget. Con i giocatori c'era la mascotte Thor "Sono davvero contento di aver passato un pomeriggio con i ragazzi dell'ospedale - raccontato Matteo Schina, capitano della Reale Mutua Basket - Mi hanno trasmesso una forza incredibile, affrontano ogni giorno sfide difficili con il sorriso stampato in volto. Aver contribuito a regalare loro un po' di leggerezza mi ha arricchito profondamente".

Anche Aristide Landi racconta le emozioni vissute nell'incontro con i bambini conosciuti all'ospedale: "Nel reparto di oncologia abbiamo incontrato Giorgia, una forza della natura. Una bambina sempre pronta a scherzare, sempre con il sorriso, anche nei momenti più duri. Abbiamo poi condiviso un momento importante con i ragazzi del reparto di neuropsichiatria: ci hanno fatto domande, ci hanno ascoltati, e noi abbiamo cercato di incoraggiarli a non smettere mai di credere in loro stessi".



