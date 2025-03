Alessandria, a settembre Raduno Alpini del Primo Raggruppamento

Dal 19 al 21 settembre Alessandria ospiterà il 27esimo Raduno Alpini del Primo Raggruppamento.

"Il Raduno Interregionale 2025 - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - non è solo un appuntamento storico, ma un'opportunità per dimostrare che la città possiede l'entusiasmo, il cuore e le capacità necessarie per coronare un sogno. Quello di ospitare, in futuro, anche un Raduno Nazionale".

Attese per la tre giorni di settembre tra le 10-15mila Penne Nere, da Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Francia.

Tra gli eventi del ricco programma, il 20 settembre la 'Passeggiata Alpina' (Fubine - Cuccaro - Lu - San Salvatore Monferrato). Nella serata la 'Notte Verde' con l'esibizione itinerante di 4 Fanfare. Domenica 21 grande Sfilata, con al termine passaggio della Stecca alla Sezione di Pinerolo.



