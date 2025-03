A Verbania la Mostra della Camelia con omaggio a Raffaella Carrà

Sabato 29 e domenica 30 marzo a Verbania torna la Mostra della Camelia, giunta alla 57esima edizione. Villa Giulia ospiterà l'esposizione floreale curata dal vivaista Elio Savioli: saranno esposte oltre 200 varietà di camelie. Tra queste, anche la nuovissima camelia 'Raffaella Carrà', risultato di una ibridazione naturale in vivaio. Per l'occasione arriveranno a Verbania e saranno esposti al pubblico, sempre a Villa Giulia domenica 30 marzo alle 15.30, alcuni abiti indossati dalla regina del varietà italiano, provenienti dalla collezione privata di Giovanni Gioia e Vincenzo Mola.

Nei due giorni di evento sarà possibile partecipare a visite guidate in giardini, vivai di produzione e collezioni private, come i giardini botanici di Villa Taranto e dell'Isola Madre, Villa Anelli a Oggebbio, Parco di Villa Maioni a Verbania, Villa Motta a Orta San Giulio, vivai La Roncola di Vignone, Villa Giuseppina di Verbania e Compagnia del Lago Maggiore di Premosello Chiovenda, dove si produce il tè dalle foglie di Camellia sinensis.



