Vandali in azione a Verbania, tagliate 20 piante

Circa venti piante sono state danneggiate e tagliate da ignoti nel parco 'Il fiume nella città, spazi e paesaggi condivisi' a Verbania, nella zona della foce del torrente San Giovanni a Intra.

"L'amministrazione è sconcertata - si legge in una nota del Comune -. E' un'offesa ai 185mila euro di denaro pubblico investiti per la riqualificazione di quell'area, un'offesa per i cittadini tutti che si vedono negato il diritto di godimento di un loro spazio. E' un atto doloso che la nostra amministrazione condanna con forza. Non possiamo escludere che l'autore dei danneggiamenti li abbia fatti sperando che quell'area torni un parcheggio, cosa impossibile perché vietata dalle norme".

Un fatto analogo era già avvenuto nel 2022. L'amministrazione comunale fa sapere che il parco verrà ripristinato.



