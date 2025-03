Torino Comics 2025, edizione record con oltre 70 autori

Con la cifra record di oltre 70 autori presenti, due competizioni cosplay di livello internazionale e attese anteprime, Torino Comics si prepara a tornare al Lingotto Fiere, dall'11 al 13 aprile, per l'edizione numero 29, con ospite d'onore Mirka Andolfo, primo autore italiano (uomo o donna) a disegnare una storia per Dc Comics, autrice del manifesto ufficiale di questa edizione. "Torino Comics continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la cultura pop. Un evento che sa evolversi senza perdere la sua anima inclusiva e partecipativa, capace di valorizzare le passioni di un pubblico sempre più ampio e variegato" sottolinea Gábor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

Molti gli autori Disney presenti a Torino, in occasione del ritorno in fiera di Panini Comics dopo più di dieci anni, dal direttore di Topolino Alex Bertani a Giorgio Cavazzano, uno dei maestri del fumetto italiano. Fra gli eventi, i 70 anni di Tintin in Italia, come il fumetto racconta l'attualità, dall'immigrazione alle tematiche Lgbtqia+ anche nei videogiochi, o l'incontro con Zainab Fasiki, illustratrice e attivista marocchina. E', ancora, i telefilm anni '80, uno show cooking di specialità culinarie degli anime giapponesi, la comicità di Davide D'Urso e la voce di Gianluca Iacono, storico doppiatore di Vegeta di Dragon Ball. E tornano le competizioni cosplay, la tappa italiana dell'International Cosplay League, e la tappa italiana di qualificazione all'Europa Cosplay Cup, con cosplayer di fama mondiale come giudici.



