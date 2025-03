Rubano 800 euro di cosmetici, tre arrestati

I carabinieri di Alessandria hanno arrestato tre pendolari del crimine. A incastrarli l'ultimo colpo. La centrale operativa ha diramato le ricerche di un'auto, con a bordo due uomini e una donna, che hanno appena commesso un furto di cosmetici in un esercizio commerciale nel sobborgo di Astuti. I tre in fuga hanno deciso, intanto, di colpire un altro negozio della stessa catena. Questa volta, però - forse perché notati dalle commesse - non sono riusciti a portare via alcunché. Il tentativo inoltre è costato loro caro: la gazzella li ha intercettati e la descrizione fornita dalle dipendenti dei negozi ha permesso di riconoscerli. Sull'auto sono stati recuperati dei cosmetici, del valore di oltre 800 euro e i tre ladri sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Dopo la convalida, per tutti divieto di dimora in provincia. Dagli accertamenti è emerso che i tre - di età compresa tra i 19 e i 23 anni - arrivati in Italia dalla Romania in treno, dopo aver preso un'auto a noleggio, si sono stabiliti nell'hinterland milanese.

Altre due persone sono state arrestate dai carabinieri dopo avere rubato abbigliamento sportivo per 150 euro, uno dei due ladri ha indossato la merce, cambiandosi nel camerino, nel tentativo di passare inosservato. Le commesse, però, si sono accorte del furto e hanno chiamato i carabinieri, che li hanno sorpresi poco distante.

In un altro caso in due hanno cercato di passare dalle casse del supermercato senza pagare, ma sono intervenuti gli addetti alla vigilanza. Una delle due è riuscita a scappare con la refurtiva di quasi 700 euro. La complice è stata invece identificata dai carabinieri di Alessandria. Ha 20 anni e un ricco curriculum penale, con specializzazione furto. Dopo aver indicato un nome e un modello di auto utilizzata per la fuga dell'altra ladra, la giovane ha finto un malore dicendo di essere incinta. E' stata trasportata in ospedale, dove gli accertamenti sanitari l'hanno però sbugiardata. La ragazza è stata arrestata in flagranza per furto aggravato in concorso.





