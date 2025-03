Piemonte, tre interventi con 70 milioni per la sicurezza idrica

Sono tre gli interventi per il Piemonte previsti dal primo stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniissi) con un finanziamento totale di circa 70 milioni di euro del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Nel dettaglio, il primo intervento riguarda il Consorzio gestori servizi idrici - Cogesi nel Cuneese e consiste in lavori di sostituzione di condotte di distribuzione, a servizio della rete intercomunale e relativa distrettualizzazione, nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Dronero, Centallo, Tarantasca, Boves, Castelletto Stura, Busca, Villar San Costanzo, Costigliole Saluzzo, Roccasparvera e Gaiola, con la realizzazione di un impianto di filtrazione in località Andonno ed efficientamento del serbatoio in località Crocetta. Il secondo intervento sarà per l'Associazione irrigazione Est Sesia nel Novarese. Per il canale Regina Elena e il diramatore Alto Novarese è prevista la manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri. Si tratta del secondo lotto di lavori. Il terzo intervento riguarda la coutenza del canale Carlo Alberto nell'Alessandrino e vede in campo un progetto di adeguamento e di ammodernamento del canale Carlo Alberto per l'efficientamento e la messa in sicurezza.



