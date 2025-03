Nasce Prima Persona Plurale, festival della vita indipendente

Nasce Prima Persona Plurale, il festival della vita indipendente dedicato al tema della difesa e tutela dei diritti umani e civili dei cittadini con disabilità.

La manifestazione si terrà dal 5 al 7 maggio a Torino, presso Open, lo spazio aperto di diversità della Fondazione Time2, creata da Antonella e Manuela Lavazza.

Il festival vuole essere l'occasione per celebrare la Giornata Europea della vita indipendente - che ricorre appunto il 5 maggio - in un anno, il 2025, in cui in Italia è iniziata la sperimentazione della nuova legge delega in materia di disabilità. Tre giornate di divulgazione, riflessione e confronto per promuovere l'autodeterminazione e la piena partecipazione nella società e nella collettività delle persone con disabilità.

Tanti gli ospiti presenti a Torino per questa prima occasione: Giampiero Griffo, membro del Consiglio mondiale Disabled People's International, dagli anni Settanta attivo nel campo della difesa e tutela dei diritti umani e civili dei cittadini con disabilità; a raccontare la sua storia plurale, dando vita a una performance teatrale, sarà Jozef Gjura, attore tra le altre della recentissima serie tv il Gattopardo.

Parteciperanno a Prima Persona Plurale anche Valentina Perniciaro, autrice e attivista che con la sua Fondazione Tetrabondi ha avviato una rivoluzione nell'approccio della disabilità; Elisa Costantino attivista disabile e ricercatrice di Disability Studies e Vita indipendente.

"Fondazione Time2 accompagna le persone con disabilità e le loro famiglie nel passaggio all'età adulta, un momento fondamentale di crescita e autodeterminazione. Diventare adulti significa poter esercitare pienamente la propria cittadinanza: muoversi liberamente negli spazi pubblici, accedere al lavoro, scegliere dove e con chi vivere. 'Prima Persona Plurale' nasce per offrire un'occasione di confronto su questi temi e per valorizzare il diritto alla vita indipendente" sottolinea Antonella Lavazza, vicepresidente della Fondazione Time2.





