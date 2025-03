La rassegna della Salsiccia di Bra diventa nazionale

La rassegna gastronomica "Bra's" ottiene il riconoscimento di "Fiera Nazionale della Salsiccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra", a quattro anni dalla sua nascita. Il titolo certifica il successo crescente della manifestazione, che nell'edizione 2024 ha attirato oltre 80mila visitatori in tre giorni.

Per garantire la tutela e la valorizzazione della Salsiccia di Bra (in provincia di Cuneo), prodotto simbolo del territorio, Ascom Bra ha istituito un tavolo tecnico con istituzioni, associazioni di categoria ed esperti. L'obiettivo è promuovere il riconoscimento giuridico del prodotto, rafforzarne la valorizzazione storico-culturale e sviluppare nuove opportunità economiche e turistiche.

"Il tavolo tecnico - dichiara Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra - sarà fondamentale per costruire un percorso di crescita e riconoscimento ufficiale della Salsiccia di Bra. A coordinarlo è l'antropologa Alessia Verri che da anni ha iniziato un percorso di ricerca e scoperta delle nostre eccellenze".

L'edizione speciale 2025 si svolgerà nel contesto di Cheese, mentre la quinta edizione di Bra's è in programma per settembre 2026, con nuove iniziative per consolidare il ruolo della manifestazione a livello nazionale.

Gianni Fogliato, sindaco di Bra, aggiunge: "Bra's non è solo una straordinaria occasione di promozione delle eccellenze braidesi, ma anche di tutela e protezione di una unicità che va salvaguardata e raccontata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA