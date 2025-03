La finanza sequestra 600 articoli di pelletteria cinesi

La guardia di finanza di Tortona (Alessandria), in collaborazione con gli Uffici delle Dogane di Rivalta Scrivia - durante un piano coordinato di controlli sulle importazioni di merci dalla Cina - ha sequestrato circa 600 articoli di pelletteria riportanti il marchio di una nota griffe di moda.

In un container sono stati trovati borse da donna e portafogli in pelle che, una volta immessi sul mercato, avrebbero fruttato ricavi per circa 10mila euro.

Il titolare della ditta importatrice - un cittadino di nazionalità cinese - è stato segnalato alla Camera di commercio di Alessandria per avere introdotto nel territorio dello Stato, per la successiva commercializzazione, prodotti fabbricati nel Paese asiatico non accompagnati da indicazioni precise sull'origine o provenienza estera, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.



