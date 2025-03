Fondazione Crc, profondo dolore per scomparsa ex presidente

La Fondazione Crc esprime "profondo dolore" per la scomparsa di Giandomenico Genta, ex presidente dell'ente tra il 2016 e il 2022. Il tributarista cuneese, 68 anni, si è spento ieri dopo aver lottato con le conseguenze del Covid, contratto in forma grave nel 2021.

"La sua visione lungimirante e la sua azione hanno dato un impulso inedito alle attività della Fondazione Crc" dichiarano i vertici dell'istituzione. "Il presidente Genta ha lasciato alla Fondazione Crc e a tutto il territorio un messaggio di orgoglio, di ambizione e di visione futura, spingendo l'intera comunità provinciale a pensare in grande" commenta Mauro Gola, attuale presidente della Fondazione Crc. "Di lui - aggiunge - ricordiamo con affetto la passione, l'entusiasmo e l'energia contagiosa che ha saputo mettere in tutto ciò che faceva, insieme alla grande disponibilità e all'attenzione che riservava a tutti gli interlocutori".

Durante i due mandati della presidenza Genta è stato condotto tra l'altro il recupero degli spazi dismessi che oggi ospitano il Rondò dei Talenti a Cuneo, hub educativo di rilievo nazionale. Nello stesso periodo la Fondazione Crc intervenne nella fusione tra Ubi e Intesa Sanpaolo, ricordata dagli attuali vertici come uno dei "momenti centrali per lo sviluppo e il futuro dell'ente" gestiti da Genta.

La camera ardente è allestita all'ospedale Santa Croce di Cuneo e domani in duomo ci saranno i funerali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA