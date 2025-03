Cirio in visita a ospedale Cuneo, 'ormai hub interregionale'

Visita del presidente della Regione Alberto Cirio, questa mattina, presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il presidente, accolto dal direttore generale Livio Tranchida e dai suoi collaboratori, ha incontrato i professionisti che operano in vari settori nodali per il recupero dei tempi di attesa.

L'azienda ospedaliera fa presente a questo riguardo che "la nuova Pet, donata da Fondazione Ospedale Cuneo, ha consentito inoltre di azzerare le liste d'attesa, e nel 2025 si stima di aumentare da 3 a 5mila le prestazioni; contemporaneamente l'azienda ha attivato sul Cup regionale 25 disponibilità settimanali per le prenotazioni dei pazienti che arrivano da fuori quadrante".

Sulle prestazioni specialistiche, nonché su alcune prestazioni strumentali, "sono state recuperate le tempistiche delle classi urgenti e brevi, riportando a zero giorni i tempi di attesa". Si sta inoltre lavorando per "rispettare la tempistica per le classi differibili e programmabili". "Questo ospedale non è più solo un punto di riferimento provinciale, ma è un hub interregionale" dichiara Cirio, menzionando il riconoscimento di miglior ospedale d'Italia assegnato dall'Agenas: "Grazie alla programmazione di visite e ambulatori aperti anche in orario serale e il sabato, al personale che si è reso disponibile, e ai nuovi macchinari acquistati con le risorse del Pnrr, siamo riusciti ad aumentare le prestazioni e abbattere le liste d'attesa".



