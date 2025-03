Cerrina Monferrato ha una scuola rinnovata

Sono stati inaugurati a Cerrina Monferrato (Alessandria) i locali della Scuola dell'Infanzia, sede dell'Istituto Comprensivo, dopo i lavori di adeguamento statico e antisismico. Come spiegato dal Comune, sono stati realizzati grazie al bando edilizia scolastica 2019-2021.

Rifatti anche gli impianti elettrico e antincendio e la pavimentazione. Il costo è stato di circa 800mila euro.

"Siamo orgogliosi. Avere la scuola con un bell'aspetto estetico è importante - commenta il sindaco Marco Cornaglia -.

Ma ancora di più di avere soprattutto l'adeguamento antisismico, opera non facile su un edificio che ha circa 50 anni".

"Le famiglie della Val Cerrina - aggiunge Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità ed ex sindaco nel centro zona di Casale Monferrato - avranno a disposizione una struttura interamente rinnovata, pronta ad accogliere tutti i bambini".

E' stato ricordato anche Aldo Visca, ex sindaco di Cerrina e consigliere provinciale, che ispirò il progetto. E' morto a 66 anni nel novembre 2020 per le conseguenze del Covid 19.



