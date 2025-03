Bus turistico cade nel Po a Torino, morto l'autista

Un bus turistico è caduto nel fiume Po a Torino, da un ponte nel centro della città. Secondo le prime informazioni, a bordo ci sarebbe stato solo l'autista, che è stato recuperato ancora in vita dai soccorritori, ma che poi è deceduto. Sul pullman non erano presenti passeggeri. Prima di cadere nel fiume tre donne sono state investite dal mezzo. Trasportati all'ospedale Cto non sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto all'altezza di piazza Vittorio Veneto, sul ponte Vittorio Emanuele I, dove il centro si collega con la collina. Il bus si è parzialmente inabissato. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine



