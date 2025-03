Biella, vigili fuoco estraggono un uomo dal mezzo dopo incidente

Un uomo estratto dall'abitacolo e portato in ospedale dopo un incidente a Valdilana (Biella): è successo stamattina, quando un furgone è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo in località Ferrero di Trivero nel Comune di Valdilana.

Erano tre gli occupanti del mezzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ponzone per estrarre un uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. Presenti anche i sanitari del 118.

Il ferito è stato poi trasportato in ospedale per i controlli di rito e la dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Valdilana.



