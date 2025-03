Una casa indipendente è andata a fuoco nella notte a Trana (Torino) e non risultano feriti. Il rogo è partito intorno alle 2 e sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco. Le ultime sono in fase di rientro dalle 11, dopo avere estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area.



