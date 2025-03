Striscione CasaPound a Torino, 'Né Washington né Mosca'

Uno striscione con la scritta 'Né Washington né Mosca, Europa Potenza' è stato affisso la scorsa notte in corso Maroncelli, vicino a piazza Bengasi, a Torino. Si tratta di un'iniziativa di CasaPound, come spiegano i portavoce del movimento: "Intendiamo ribadire con forza la necessità di un'Europa indipendente, capace di svincolarsi dal rinnovato duopolio russo-americano e di affermarsi come potenza autonoma sullo scenario internazionale".

"La guerra in Ucraina ha reso evidente come il nostro continente sia ostaggio di logiche geopolitiche estranee ai suoi reali interessi - spiegano da CasaPound Torino - Washington e Mosca, pur con strategie differenti, stanno operando per marginalizzare l'Europa, impedendole di esprimere una propria visione strategica. Questo momento storico impone una scelta: restare spettatori passivi o agire per costruire un'Europa forte, armata e consapevole del proprio ruolo".

"L'Europa, prigioniera oggi all'interno di vincoli burocratici e ideologici promossi dall'Ue, deve ritrovare la propria identità e il coraggio di affermarsi come potenza globale. CasaPound Italia continuerà a battersi per un'Europa protagonista, che abbandoni ogni sudditanza e torni a essere una potenza rispettata e temuta", concludono i portavoce di Cpi.





