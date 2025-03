Scippa borsetta a un'anziana, arrestato in un centro scommesse

La polizia ha arrestato a Torino un giovane di origini marocchine, 22 anni, con l'accusa di rapina aggravata e indebito utilizzo di carta di pagamento. Secondo gli investigatori a febbraio aveva scippato una donna anziana, impossessandosi della borsetta contenente telefono, documenti e carte bancomat.

Dalle indagini, condotte dagli agenti dal commissariato San Secondo e coordinate dalla procura, è emerso che nelle ore successive alla rapina erano stati effettuati dei prelievi con le carte rubate per duemila euro. A tradire il giovane è stato però un pagamento effettuato in un centro scommesse del quartiere Santa Rita.

I poliziotti sospettando che il 22enne fosse un cliente abituale del centro scommesse, lo hanno individuato all'interno del locale. Addosso aveva 300 euro in contanti, un telefono cellulare acquistato alcune ore dopo la rapina e un ordinativo di un bonifico di circa mille euro verso il Marocco, effettuato sempre nelle ore successive alla rapina.



