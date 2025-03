Razzismo: sospesa partita del torneo di Viareggio

La sfida tra Torino e la squadra brasiliana dell'Internacional, valida per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio e che si stava giocando a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca, è stata sospesa negli ultimi minuti del primo tempo sul risultato di 0-0. La tensione è salita quando un giocatore del club brasiliano, il difensore centrale Kaua, è stato espulso dall'arbitro e l'allenatore dell'Internacional ha invitato i suoi giocatori ad abbandonare il campo: l'accusa che arriva è quella di un presunto insulto a sfondo razziale verso qualcuno, forse lo stesso Kaua, della formazione sudamericana.

La squadra di Porto Alegre, dopo essere rimasta negli spogliatoi, ha comunicato l'intenzione di non riprendere il gioco e così l'arbitro, attesi i 20 minuti come da regolamento, ha fischiato la fine.



