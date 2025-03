Piazza Maria Teresa si rifà il look con l'aiuto dei residenti

La Giunta comunale ha approvato il progetto di restauro e recupero dello storico giardino di piazza Maria Teresa, uno degli angoli più suggestivi della città. I lavori partiranno in primavera e l'iniziativa è promossa e sostenuta finanziariamente dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e dall'Associazione Amici della piazza Maria Teresa che si farà anche carico della manutenzione degli spazi per i prossimi 3 anni.

"Questo progetto è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per la cura di un bene comune, che permetterà di restituire ai cittadini e ai turisti uno spazio aulico rinnovato e più fruibile - sottolinea l'assessore al Verde e Cura della città, Francesco Tresso -. Un approccio che può essere replicato con successo nei diversi contesti sociali per rendere tutta la città più attrattiva e vivibile".

Con i lavori, le 4 aiuole trapezoidali intorno alla rotonda della piazza saranno ridefinite per ricalibrare l'andamento curvilineo degli spazi, verrà sistemata una bordura arbustiva sempreverde, con fioriture, profumi e fruttificazioni varie, nel corso delle stagioni. Verranno installati quattro cancelletti di ingresso e l'aiuola centrale tornerà alla forma originaria con un'aiuola coerente con il collezionismo botanico ottocentesco, epoca a cui risale il giardino.

Grazie alle sponsorizzazioni di Smat e Iren, inoltre, sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione e gli attuali 12 lampioni saranno sostituiti con 16 nuovi a basso consumo.





