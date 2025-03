Lingotto Fiere 'hub per la cultura e il turismo d'affari'

Lingotto Fiere si conferma un hub strategico per la cultura, l'innovazione e il turismo d'affari, con un calendario di eventi sempre più ricco. Le manifestazioni del primo trimestre hanno attirato migliaia di visitatori e professionisti da diversi settori. Hyrox, la più grande competizione di fitness, ha aperto l'anno con 9.000 atleti da tutto il mondo; A&T (Automation and Testing) ha visto 18 mila visitatori e 4.000 tecnologie esposte; il Festival dell'Oriente ha trasformato Lingotto Fiere in un crocevia di culture; Reload Music Festival ha portato la musica elettronica; Horeca Expoforum ha avuto 13.000 visitatori.

In aprile sono in arrivo Amts - Auto Moto Turin Show (4-6) e Torino Comics (11-13), a maggio il Salone del Libro (15-19), mentre i Lingotto Studios continuano a crescere come punto di riferimento per le produzioni cinematografiche e audiovisive.

Per sostenere questa evoluzione, Gl events Italia sta investendo in nuove risorse umane e in un piano di riqualificazione strutturale. "Vogliamo che Lingotto Fiere sia un punto di riferimento per gli eventi, ma anche un motore di innovazione e sviluppo per il territorio. Per questo è fondamentale fare squadra con istituzioni, associazioni e stakeholder locali, in un progetto di crescita condivisa", spiega Gábor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



