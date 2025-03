Imprese torinesi in calo, meno bar e attività edili

Sono in calo le imprese torinesi: in un anno sono sparite 1.678 attività, in particolare del commercio e dell'industria. Tengono invece i servizi alle persone e alle imprese. In leggera decrescita turismo, soprattutto a causa del costante calo dei bar, e costruzioni, per lo stop a bonus e incentivi. Per la prima volta nell'ultimo decennio, il tasso di sopravvivenza medio a distanza di 3 anni dall'iscrizione dell'impresa registra nel 2024 un evidente calo, scendendo dal 71,8% al 68,4%. Sono i dati sulla natimortalità imprenditoriale torinese, frutto dell'indagine annuale della Camera di commercio di Torino.

Tra le categorie di impresa, bene le straniere con un incremento del 2,38%: la Romania si conferma la prima nazionalità degli imprenditori stranieri (il 23,3% del totale), seguita da Marocco (il 13,9%), Cina (il 7,2%) e Albania (il 5,2%). Deciso calo delle imprese giovanili, con un generalizzato invecchiamento degli imprenditori negli ultimi dieci anni. Nella fascia d'età sotto i 29 anni diminuisce la presenza di imprenditori (-7,4%), ma soprattutto quella di imprenditrici giovani (-25,4%) con un calo complessivo del 13,5%. Il fenomeno dell'invecchiamento riguarda anche gli stranieri, fra i quali si registra un forte innalzamento di imprenditori (+83,5%) e di imprenditrici (+78,9%) nella fascia over 50 (+82,3% complessivamente), a causa di un progressivo consolidamento, dopo i primi anni di immigrazione.

"Nel 2024 registriamo una nuova contrazione del numero di imprese con un andamento che sembra aver smaltito lo sprint post pandemico. Poche le aperture, soprattutto da parte di giovani imprenditori, ma in aumento anche le chiusure nel breve periodo, come testimonia il tasso di sopravvivenza a 3 anni, che è in calo per la prima volta da un decennio" commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA