Giornata mondiale del teatro, iniziative dello Stabile di Torino

Il Teatro Stabile di Torino celebra la 63a edizione della Giornata Mondiale del Teatro, che ricorre ogni anno il 27 marzo. Istituita nel 1961 dall'International Theatre Institute (Iti), la giornata unisce il mondo del teatro con eventi nazionali e internazionali. A ogni edizione viene affidato a una figura di spicco (artista, intellettuale o personalità influente) un messaggio che viene tradotto in più di cinquanta lingue e che contiene riflessioni sul teatro e sulla cultura della pace. Il primo messaggio nel 1962 fu firmato da Jean Cocteau e nel 2025 è stato affidato al drammaturgo e regista greco Theodoros Terzopoulos.

Rai Cultura propone in prima visione alle 21.15 su Rai5 La tempesta di William Shakespeare con la traduzione e la regia di Alessandro Serra, spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino che ha debuttato nella stagione 2021/22 ed è stato protagonista di una lunga tournée internazionale.

Sempre per festeggiare questa ricorrenza lo Stabile di Torino organizza sabato 29 marzo una giornata a porte aperte alle Fonderie Limone di Moncalieri, con visite guidate degli spazi (dalle 14 alle 15) e con la possibilità di assistere a una prova aperta della nuova produzione del Tst La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams, regia di Leonardo Lidi (dalle 15 alle 17). Mentre dalle 17 alle 18 sarà possibile visitare la mostra fotografica di Riccardo Banfi Memorabilia accompagnati da Arteco che ne ha curato l'allestimento. Le iniziative sono gratuite fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria sul sito www.teatrostabiletorino.it Infine domenica 30 marzo alle 18 al Teatro Carignano è previsto un appuntamento extra di Scena Aperta (biglietto 5 euro) e alle 18.30 una visita guidata gratuita della mostra Custodire la scena a cura di Arteco.



